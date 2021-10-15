В ЛНР ограничили передвижение миссии ОБСЕ до момента освобождения Андрея Косяка из украинского плена

В Республике ограничили передвижение миссии по некоторым маршрутам. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике ограничили передвижение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до момента освобождения наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Республики Андрея Косяка из украинского плена. Кроме этого, Луганск вообще отказался обсуждать с Киевом какие-либо вопросы, пока стороны не урегулируют инцидент. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

Он отметил, что украинская сторона нарушила взятые на себя обязательства и незаконно захватила в плен офицера СЦКК при выполнении им своих служебных обязанностей. А значит, Республика вынуждена пойти на определенные меры в ответ.

- Освобождение нашего наблюдателя является главной и приоритетной задачей. И пока она не будет выполнена, мы не можем и не будем обсуждать с Украиной более никаких вопросов. Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы садиться за стол переговоров для обсуждения координационного механизма и возобновления проведения работ на линии боевого соприкосновения, - заявил Филипоненко.

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Этот факт отмечен в отчете специальной мониторинговой миссии (подробнее)