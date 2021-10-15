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Здоровье15 октября 2021 16:31

В Донецке ожидают поставку крупной партии аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

Оборудование должны завезти в Республику 16 октября
Ирина ДМИТРИЕВА
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При коронавирусе кислородный аппарат не просто полезен, он может спасти жизнь человека

При коронавирусе кислородный аппарат не просто полезен, он может спасти жизнь человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доставку крупной партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов для коронавирусных больных ожидают в Донецкой Народной Республике в эту субботу. Такую информацию сообщили в пресс-службе Минздрава.

- 16 октября ожидаем поставку 32 аппаратов ИВЛ и 590 кислородных концентраторов для учреждений здравоохранения ДНР, которые перепрофилированы в госпитальные базы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями, - рассказали в ведомстве.

Что ж, такая поддержка больным вполне своевременна. По последним данным, в Республике сейчас развернуты 39 ковидных баз. Это 3974 койки, из которых 1224 - для пациентов с кислородной поддержкой.

Напомним, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения - бригады скорой помощи перегружены вызовами, а в больницах закончился кислород.

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