Помощь детям Донбасса: В Донецке проведут ежегодную благотворительную акцию «Дерево желаний»

Социальный проект был инициирован в Республике в 2019 году. Фото: Народный Совет ДНР

Жители Донецкой Народной Республики смогут помочь детям Донбасса в рамках ежегодной благотворительной акции «Дерево желаний». Она пройдет 20 октября в здании столичной муздрамы. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на депутата Народного Совета Марию Пирогову.

- Вместе мы можем помочь ребятам из семей погибших защитников ДНР, детям-инвалидам и детям умерших от коронавируса врачей. У них всех такие истории, узнавая которые, невозможно не плакать, - говорит одна из основательниц проекта.

По словам Пироговой, в рамках социальной акции подарки получат около 150 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Про их желания можно будет узнать, сорвав листья с выставленной в драмтеатре инсталляции в форме дерева. А ознакомившись с детскими мечтами - помочь их осуществить. Те, кто не может прийти в театр лично, но желает оказать посильную помощь, могут связаться с организаторами акции по телефону +38(071) 300-58-76.

Напомним, благотворительный проект «Дерево желаний» был основан в ДНР в 2019 году и проходит каждый год под патронатом властей государства.

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