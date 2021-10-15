«Железные дороги Донбасса» наращивают пассажирооборот

На активность пассажирских перевозок во многом влияет ситуация с коронавирусом. Фото: tkzhd.ru

С начала года Донецкая и Луганская железные дороги перевезли уже более одного миллиона человек, существенно превысив план по пассажирообороту. Об этом сообщили в трансграничном концерне «Железные дороги Донбасса».

- В текущем году с января по сентябрь включительно перевезены 1 092 383 пассажира, что на 6 процентов больше, чем было запланировано ранее, и на 4 процента больше, чем за 9 месяцев прошлого года, - поделились успехами на предприятии.

В концерне также отметили, что только за один сентябрь этого года железнодорожники осуществили перевозку 158 398 пассажиров. Это на 30 процентов больше месячной нормы.

Напомним, с 1 июля между республиками Донбасса начали курсировать поезда - возобновилось движение пассажирского поезда «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая», а также ряда пригородных маршрутов. До этого железнодорожное сообщение между ДНР и ЛНР было одно время ограничено из-за пандемии коронавируса.

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