На предприятиях ДНР погасили почти 400 миллионов рублей задолженности по зарплате

Задолженность были погашена по предписаниям Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Фото: Артем КИЛЬКИН

Предприятия ДНР погасили долги по заработной плате на сумму около 400 миллионов рублей. За порядком выплат следит Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде. Об сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на ведомство.

- Были выплачены 378 миллионов 714 тысяч 600 российских рублей задолженности по заработной плате перед наемными работниками, в том числе и другие обязательные выплаты на сумму более 15 миллионов 589 тысяч 970 рублей, - отчитались в инспекции.

Уточняется, что с начала этого года специалисты Гоструда провели 835 проверок работы предприятий, в ходе которых выявили 4650 нарушений трудового законодательства. В основном они касались невыплаты зарплаты рабочим, недоплат за сверхурочную работу и работу в праздники, компенсаций за неиспользованный отпуск и т.д. Кроме того, проверяющие обнаружили, что на 36 предприятиях работникам выплачивали зарплату ниже размера минимальной.

- К началу октября 19 предприятий начислили недостающую сумму своим сотрудникам, а двое работодателей не выполнили требования и были привлечены к административной ответственности, - рассказали инспекторы.

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