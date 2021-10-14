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Общество14 октября 2021 8:41

На предприятиях ДНР погасили почти 400 миллионов рублей задолженности по зарплате

За порядком выплат следит Государственная инспекция труда
Ирина ДМИТРИЕВА
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Задолженность были погашена по предписаниям Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде

Задолженность были погашена по предписаниям Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Предприятия ДНР погасили долги по заработной плате на сумму около 400 миллионов рублей. За порядком выплат следит Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде. Об сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на ведомство.

- Были выплачены 378 миллионов 714 тысяч 600 российских рублей задолженности по заработной плате перед наемными работниками, в том числе и другие обязательные выплаты на сумму более 15 миллионов 589 тысяч 970 рублей, - отчитались в инспекции.

Уточняется, что с начала этого года специалисты Гоструда провели 835 проверок работы предприятий, в ходе которых выявили 4650 нарушений трудового законодательства. В основном они касались невыплаты зарплаты рабочим, недоплат за сверхурочную работу и работу в праздники, компенсаций за неиспользованный отпуск и т.д. Кроме того, проверяющие обнаружили, что на 36 предприятиях работникам выплачивали зарплату ниже размера минимальной.

- К началу октября 19 предприятий начислили недостающую сумму своим сотрудникам, а двое работодателей не выполнили требования и были привлечены к административной ответственности, - рассказали инспекторы.

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