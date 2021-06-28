С 1 июля между республиками Донбасса начнут курсировать поезда

1 июля между республиками Донбасса начнут курсировать поезда. Фото: Минтранс ДНР

С 1 июля между ДНР и ЛНР начнут курсировать поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

- Возобновляется движение пассажирского поезда «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая», а также ряда пригородных поездов. Курсирование пассажирских поездов будет осуществляться в ежедневном круглогодичном обращении, - отметили на предприятии.

Поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в 7.28, а пребывать на конечную станцию в 11.52. В обратном направлении - 8.20 и 12.48, соответственно. Кроме того, возобновляется движение поездов, связывающих Дебальцево с Луганском и поселком Родаково между Алчевском и столицей ЛНР.

Железнодорожное сообщение между республиками Донбасса было ограничено весной прошлого года для сдерживания распространения коронавируса. Ранее сообщалось о возобновлении автобусного сообщения между Торезом и Луганском.

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