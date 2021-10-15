Осенняя посевная в ДНР преодолела экватор

В этом году для проведения осенних полевых работ аграрии подготовили более 3 тысяч единиц сельскохозяйственной техники Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Донецкой Народной Республике преодолели экватор осенней посевной компании. Сельхозхозяйства засеяли 63 тысячи гектаров отведенных под озимые культуры площадей, это составляет 59 процентов от плана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Наибольшую площадь заняли озимая пшеница и тритикале - почти 62,5 тысячи гектаров. Кроме этого, на 463 гектарах посеяли озимую рожь, на 51 гектаре - озимый ячмень, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что осенняя посевная стартовала в Республике в первой половине сентября. Первыми к севу озимых приступили аграрии Амвросиевского района. В этом году для проведения осенних полевых работ сельхозпредприятия подготовили более 3 тысяч единиц техники - свыше полторы тысячи тракторов, более 800 культиваторов, 650 сеялок и 425 дисковых борон.

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