В ДНР началась осенняя посевная

Для проведения осенних полевых работ сельхозпредприятия подготовили более 3 тысяч единиц техники Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Донецкой Народной Республике стартовала осенняя посевная кампания. В Амвросиевском районе аграрии уже занялись севом озимых культур. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- На 13 сентября сев озимых произвели на площади 490 гектаров, - рассказали в профильном ведомстве.

Уточняется, что параллельно с посевом озимых фермеры продолжают собирать урожай поздних и технических зерновых культур. Уже обмолочены 20 гектаров проса, 820 гектаров подсолнечника и более 290 гектаров горчицы.

В этом году для проведения осенней посевной сельхозпредприятия подготовили свыше 3 тысяч единиц техники.

- Это порядка 92 процентов техники, которую планируем вывести на поля, - сообщили в Минагропроме.

В полевых работах планируется задействовать свыше полторы тысячи тракторов, более 800 культиваторов, 650 сеялок и 425 дисковых борон.

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