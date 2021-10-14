Жена захваченного в украинский плен Андрея Косяка встретится в Луганске с представителем офиса ООН по правам человека

Татьяна Вараксина обозначит личные требования относительно освобождения супруга. Фото: ЛИЦ

Супруга захваченного в украинский плен наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР Андрея Косяка встретится в Луганске с представителем международной организации по правам человека. Об этом на брифинге в Луганском информцентре заявила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

- С нашей стороны было обращение в адрес Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. Сегодня состоится встреча Татьяны Вараксиной с представителем офиса ООН по правам человека в Луганске. И Татьяна Анатольевна в своем лице обозначит свои личные требования в отношении освобождения ее мужа, - рассказала она.

Ольга Кобцева подчеркнула, что похищение офицера представительства является грубейшим нарушением международных правил со стороны Украины. Напомним, 13 октября во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» военнослужащие из состава 24-ой бригады ВСУ захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не имел при себе оружия.

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