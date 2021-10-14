В связи с празднованием Дня народного единства жители ЛНР будут отдыхать 4 дня подряд

Праздник народного единства жители республик отмечают вместе с Россией в один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник народного единства ежегодно отмечается в России и республиках Донбасса 4 ноября и является нерабочим днем. В связи с этим жители ЛНР будут отдыхать четыре дня подряд - с 4 по 7 ноября. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики Луганской Народной Республики.

- Согласно постановлению правительства Республики «О переносе выходных дней в 2021 году», выходной день с субботы 13 ноября переносится на пятницу 5 ноября. Таким образом, первая рабочая неделя месяца будет длиться всего три дня - с 1 по 3 ноября, а предпраздничный день 3 ноября будет к тому же сокращенным, - рассказали в ведомстве.

В Минсоцтруда также уточнили, что вторая рабочая неделя ноября будет продолжаться с 8 по 13 число включительно.

Напомним, День народного единства объявлен нерабочим праздничным днем и в ДНР. Соответствующий указ Главы Республики Дениса Пушилина был издан в декабре прошлого года.

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