Жители ДНР будут отдыхать в День народного единства

День народного единства в ДНР отмечается вместе с Россией в один день Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День народного единства – государственный российский праздник, который также отмечается в Донецкой Народной Республике ежегодно 4 ноября. Так что по указу Главы ДНР этот день будет выходным. Соответствующее положение было подписано еще в 2018 году.

— Считать нерабочим праздничным днем в Донецкой Народной Республики 4 ноября – День народного единства, — сказано в тексте указа.

Кроме того, в предпраздничный день, 3 ноября, будет сокращенный рабочий день. Руководители предприятий и организаций должны отпустить своих сотрудников на один час раньше.

Добавим, что День народного единства также отмечается в России, Южной Осетии, ЛНР и Приднестровской Молдавской Республике. Эти праздники закреплены на законодательном уровне.

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