Более 700 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в ДНР за сутки

Медики госпитализировали в больницы 139 больных с пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирус обнаружили еще у 788 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 13 октября провели 1647 исследований, из которых наличие коронавирусной инфекции выявили в 705 случаях, а у 83 пациентов на ее присутствие указывали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в ведомстве.

За сутки выздоровели 547 пациентов, продолжают лечение 788 больных, а 91 пациент умер от последствий ковида. Кроме того, у 367 человек была обнаружена пневмония, медики госпитализировали 139 из них.

Всего в Республике были учтены 74107 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 57022 человека, все еще болеют 11416 пациентов, не перенесли болезнь и скончались 5669 жителей ДНР.

Напомним, вчера в ДНР сообщили о рекордном количестве заболевших ковидом во время пандемии - в Минздраве сообщили о 1005 случаях инфицирования за день.

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