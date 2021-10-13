Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1005 человек
Фото: Александр ГЛУЗ
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1005 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- 12 октября проведено 2104 исследований, из них выявлено 927 случаев заболевания и у 78 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
По данным ведомства, на сегодняшний день на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 11266 пациентов, выписаны – 56475 человек, летальных случаев – 5578.
В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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