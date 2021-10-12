В Донецке ожидают крупную партию медоборудования и лекарств из России

Общий вес груза составит более 100 тонн. Фото: riafan.ru

14 октября в Донецкую Народную Республику должен прибыть очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Он доставит дорогостоящее оборудование и лекарственные препараты для больниц Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- В составе очередной гуманитарной поставки планируется получение 109 тонн дорогостоящего крупногабаритного медицинского оборудования и лекарственных средств, - рассказали в профильном ведомстве.

Уточняется, что этот конвой станет уже 103-м с начала поставок российской гуманитарной помощи в Донбасс. В Минздраве ожидают также груз с изделиями медицинского назначения для проведения высокотехнологичных операций в области травматологии, ортопедии и офтальмологии.

Напомним, в прошлый раз гуманитарный конвой из России прибыл в ДНР в августе. Тогда в Республику доставили лекарства и медицинские изделия для проведения процедур программного гемодиализа.

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