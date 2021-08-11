В ДНР едет 102-й гуманитарный конвой МЧС РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

12 августа в Донецкую Народную Республику прибудет сто второй гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- Грузовики доставят больше 36 тонн гуманитарных грузов, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Разгружать гуманитарную помощи будут в Донецке. Ее распределят на заседаниях госкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, согласно предоставленным заявкам.

В предыдущий раз российский гумконвой приезжал в ДНР 17 декабря. Тогда было доставлено больше 19 тонн лекарств, изделий медицинского назначения и медоборудования для кардиохирургии.

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