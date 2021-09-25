В женской консультации Макеевки установили новый аппарат УЗИ

Новый аппарат позволит расширить диагностические возможности медучреждения Фото: Евгения ГУСЕВА

В городской больнице № 4 города Макеевки появился новый аппарат для ультразвуковых исследований. Его установили в кабинете женской консультации при содействии Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Раньше такой аппаратуры в учреждении не было, УЗИ позволит расширить его диагностические возможности, - сказали в ведомстве.

В пятницу с рабочим визитом в больнице побывал министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко. Он передал учреждению необходимые в работе нового аппарата ноутбук и многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копировальной машины.

Напомним, ранее Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству передало в ДНР медоборудование и тесты для выявления коронавируса. В больницы были доставлены более 1300 тонометров и пульсоксиметров.

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