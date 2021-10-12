В Луганске первым призывникам выдали военные билеты

Прохождение обязательного обучения приравнивается к прохождению военной службы. Фото: УНМ ЛНР

Первые 200 призывников, прошедшие обучение военно-учетным специальностям в рядах Народной милиции ЛНР, получили военные билеты и покинули учебный центр. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

За время обучения призывники отработали навыки тактической, боевой и огневой подготовки, а также освоили профессии механика-водителя танков и боевых машин пехоты, а еще наводчика-оператора.

Вручение военных билетов новобранцам прошло при участии военного руководства на плацу 2-го отдельного мотострелкового отряда Народной милиции Луганской Народной Республики. Отныне выпускники учебного центра стали военнослужащими запаса.

Напомним, что указ о призыве на срочную военную службу был подписан главой государства Леонидом Пасечником в апреле 2021 года. На службу призывались граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок их обучения составил шесть месяцев.

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