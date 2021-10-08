Денис Пушилин пообщался с первыми призывниками ДНР

Первый призыв в Республике объявили весной этого года, он охватил 200 новобранцев. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин посетил Донецкое высшее общевойсковое командное училище, где пообщался с первыми призывниками Республики, которые прошли полугодовую срочную службу и готовятся к демобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Главы ДНР.

Лидер страны отметил, что опыт и навыки, обретенные ребятами во время несения службы, к примеру, те же дисциплинированность и соблюдение режима, пригодятся им в дальнейшей жизни.

- Авторитет в армии зарабатывается не так, как на гражданке. По себе скажу, что многими армейскими привычками я пользуюсь по сей день, - признался лидер ДНР.

Обращаясь к первым призывникам, Денис Пушилин отметил, что они сделали свой выбор осознанно, в то время, как Республика долгое время обходилась без призыва.

- На самом деле мы очень долго были без призыва, и это плохо. Это неправильно, потому что все мальчишки должны это проходить. Они должны получить воинскую специальность, это пригодится. Лучше бы, чтобы по прямому назначению это никогда не понадобилось, но это точно пригодится в мирной жизни, - считает Глава ДНР.

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