В ЛНР объявили о призыве на срочную военную службу

Прохождение обязательного обучения приравнивается к прохождению военной службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике с 1 апреля по 30 сентября будет проходить набор молодых людей для прохождения программы обучения военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народную милицию. Соответствующий указ о призыве был подписан 1 апреля Главой государства Леонидом Пасечником.

— Прохождение обязательного обучения приравнивается к прохождению военной службы, — говорится в документе.

Отмечается, что призывать на военную службу будут граждан ЛНР мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок их обучения составит шесть месяцев. Проходить оно будет на базе одного из подразделений Народной милиции ЛНР.

Причем количество кандидатов на обучение ограничено. Согласно постановлению Главы ЛНР, оно составляет 200 человек. Прошедшим курс в конце будет выдан военный билет с отметкой о прохождении службы в рядах Народной милиции ЛНР.

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