Более 700 человек заболели коронавирусом в ДНР за сутки

На лечении с COVID-19 в больницах Республики находятся свыше 10 тысяч пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость коронавирусом в Донецкой Народной Республике продолжает расти ускоренными темпами. За прошедший день медики зарегистрировали 739 случаев заражения жителей и 422 факта пневмоний. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 11 октября провели 1405 исследований, из которых коронавирус был подтвержден в 643 случаях, а у 96 пациентов на присутствие инфекции указывали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 12 октября в Республике зарегистрировали и подтвердили 72314 случаев заболевания COVID-19. Из них на лечении находятся 10724 пациента, сняты с учета после выздоровления 56109 человек, а также зафиксирован 5481 летальный случай.

Напомним, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения.

Читайте также

В аварии с пассажирским автобусом в центре Донецка получили травмы 15 человек

Маршрутка столкнулась с «Mercedes-Benz Е350» (подробнее)