В аварии с пассажирским автобусом в центре Донецка получили травмы 15 человек

Водитель «Mercedes-Benz Е350» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом. Фото: МВД ДНР

Пятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести в аварии на проспекте Ильича в центре Донецка, где пассажирский автобус столкнулся с автомобилем. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- 10 октября в 16:30 в Калининском районе Донецка по проспекту Ильича произошло ДТП, в котором получили травмы 15 человек, - сказано в сообщении.

По данным МВД, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом № 121 «Макеевка – Донецк», который следовал маршруту по проспекту Ильича. В результате ДТП 13 пассажиров автобуса, включая двух подростков 11 и 15 лет, а также оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в медицинские учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Диана все время плачет. Болит все - и ручки, и ножки»: В Донецке собирают деньги на лечение смертельно больной 9-летней девочки

Врачи диагностировали у Дианы Дудко острый лимфобластный лейкоз. На лечение необходимо – 680 тысяч рублей (подробнее)