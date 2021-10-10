«Диана все время плачет. Болит все - и ручки, и ножки»: В Донецке собирают деньги на лечение смертельно больной 9-летней девочки

Диана Дудко. Фото: БФ Время добрых

За считанные дни страшная болезнь - острый лимфобластный лейкоз, рак, превратил здоровую 9-летнюю Диану Дудко в измученного и напуганного ребенка.

Еще до вынесения диагноза, когда после анализов крови девочку в экстренном порядке направили в отделение детской онкогематологии ИНВХ им. Гусака, мама девочки была в шоке и не понимала, почему перевели именно сюда.

- Почти в каждой палате лысые детки. Я еще плохо понимала, что происходит, ведь слово «рак» никто не произносил вслух. Когда мне озвучили диагноз ,думала сознание потеряю, - вспоминает родительница Дианы.

Женщина рассказывает, что когда дочь узнала, что такое «пункция» и что ей установят катетер – у ребенка случилась истерика.

- Ревели вместе с ней, - говорит мама. - Первую пункцию и биопсию делали под наркозом. Анализ показал – раковые клетки в костном мозге зашкаливают и срочно необходима консультация московских специалистов. Ждем ответ из клиники Дмитрия Рогачева. А дальше – несколько месяцев химиотерапии. Все как в кошмарном сне. Диана все время плачет. Болит все - и ручки ,и ножки. Капельницы с обезболивающими помогают, но не на долго. Моя девочка, даже во сне стонет.

Диана рассказала волонтерам Благотворительного фонда «Время добрых», как проходит ее день.

- Я просыпаюсь, открываю глаза, в туалет, потом таблеточки, чуть-чуть отдохнули, потом Альмагель, кушать, потом опять таблетки, полощу горлышко после еды, капельницы. Самая невкусная таблетка - желтая потому-что она вонючая. А вот эта самая вкусненькая, будто арбузик с клубничкой, - рассказала девочка.

Сейчас Диана проходит первый блок химиотерапии, уже было 4 введения доксорубицина и множество вспомогательных препаратов, направленных на поддержание функций внутренних органов.

- Когда у Дианы берут пункцию - это самое болезненное, но она у меня боец, не пикнет даже. Лишь вижу, как по лицу тихо текут слезы и как невыносимо болит внутри. Ее терпеливость меня еще больше изводит, ведь я же понимаю, что она хочет меня поддержать, чтоб я не расстраивалась и терпит такие муки, которые не каждому взрослому под силу, - говорит мама ребенка. - А отвлекает себя детскими кроссвордами. Она мне как-то раз загадала слово из трех букв и говорит: Оно забрало у меня детство. И пока я была в раздумьях, объяснила: Мама, это же «рак. Мне ведь теперь нельзя быть маленькой, я должна быть взрослой, чтоб правильно лечится и чтобы когда мне будет страшно, я не пряталась и не сдавалась.

На лечение девочки Благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор денег на сумму 680 тысяч рублей. На сегодняшний день уже удалось собрать 202 тысячи.

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