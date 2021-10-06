«Теперь в нашей жизни нет ни дня, чтоб ему не было больно»: В Донецке открыт сбор денег на лечение смертельно больного 12-летнего Глеба Алферова

В Донецке открыт сбор денег на лечение 12-летнего Глеба Алферова. Фото: Время добрых

Жизнь семьи Алферовых разделилась на «до» и «после», когда врачи вынесли «приговор» 12-летнему Глебу - миелобластный лейкоз, рак. На лечение тяжелейшей высокодозной химиотерапией необходима неподъемная сумма – 480 тысяч рублей. Поэтому родители обратились в Благотворительный фонд «Время добрых». Волонтеры незамедлительно открыли сбор денег.

- Наш фонд ведет сбор средств на оплату 12 блоков высокодозной химиотерапии в отделении онкогематологии ИНВХ им. Гусака города Донецка и контрольных исследований в Референтной лаборатории Национального центра детской онкогематологии, онкологии, - рассказали в фонде.

После первого введения химии у Глеба буквально за несколько минут температура подскочила до 40. Его всего колотило, но при этом он от слабости даже с кровати встать не мог.

- Напугал всех, и меня и все отделение. Химиотерапию пришлось экстренно прервать. Иначе, неизвестно, чем бы все закончилось, - сказала женщина.

В Донецке открыт сбор денег на лечение 12-летнего Глеба Алферова. Фото: Время добрых

Родительница рассказывает, что в отделении онкогематологии нормально привыкать к осложнениям – кровотечения, тошнота, рвота, резкие боли в теле.

- Все это у нас практически каждый день. Показатели все время падают, тромбоциты и антибиотики капают, - говорит с отчаянием. - Глеб старается не показывать, как ему иногда больно и страшно. Но я же вижу. Ему 12, но он все еще ребенок. Когда мы только поступили в отделение, одна из мамочек спросила: У вас какой лейкоз? Я ответила, что миелобластный. Она сочувствующе сказала: Да, не повезло вам. А я вот думаю, есть ли вообще везение против рака? Вопрос пока без ответа.

До болезни Глеб увлекался языками и спортом. А сейчас после каждого блока осложнения приковывают мальчика к постели.

- Теперь в нашей жизни нет ни дня, чтоб ему не было больно. Он даже лего своим любимым не может заниматься, рак, будто останавливает течение времени, делая его мучительным и невыносимым, - говорит родительница. - Футбол, ролики, плаванье, стрельба из лука теперь в прошлом, а на повестке дня борьба за жизнь. Но это нам взрослым, понятно, а как это принять ребенку? Глеба всегда называют «Огоньком» и вот теперь видеть, как он тлеет, и понимать, что он чувствует, и что каждый день, будто последний для меня, как для матери, невыносимо. Но, Глебушка у меня молодец, он говорит: Мама, я знаю, что я буду здоров. И я поддерживая его настрой говорю: Давай с такими же мыслями идти дальше.

Первый блок высокодозной химиотерапии у Глеба закончился не только кровотечениями, но и нейропатией, неврологическими осложнениями.

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