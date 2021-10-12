За три дня от коронавируса в ЛНР скончались 60 жителей

В ЛНР ежесуточно регистрируют от 200 до 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За трое суток в Луганской Народной Республике зарегистрировали 60 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- С начала пандемии это уже 1660 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что новых фактов заражения за последние сутки не зафиксировали. На поправку пошли 239 жителей, 2165 человек еще болеют. За все время эпидемии в Республике диагноз «COVID-19» подтвердили в 14989 случаях обращений.

Напомним, из-за напряженной эпидемиологической ситуации ЛНР ограничила сообщение с Украиной. После принятия такого решения в незалежной сразу же заявили, что Республика якобы препятствует получению пенсионерами положенных им выплат на подконтрольной Киеву территории.

В ответ депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина напомнила, что именно Украина восьмой год подряд ищет предлоги для невыполнения своих обязательств.

- Хочется напомнить, что реестры на получение пенсий у Украины есть. Именно она перекрыла их в 2014 году, и для решения этой проблемы нужна лишь политическая воля, совесть и небольшие технические усилия - нужно поставить банкоматы на территории ЛНР, чтобы граждане могли получать пенсию без выезда, - сказала парламентарий.

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