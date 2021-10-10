Глава Республики Леонид Пасечник: Сельское хозяйство – отрасль, которую в Республике пришлось возрождать с нуля

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил аграриев ЛНР с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления руководитель государства опубликовал на своей официальной странице в Твитер.

- Сельское хозяйство – отрасль, которую в Республике пришлось возрождать с нуля. У нас это получилось! Только благодаря созидательному и самоотверженному труду аграриев. С праздником! – написал Пасечник.

Леонид Иванович пожелал сотрудникам отрасли удовольствия от своей работы и богатых урожаев.

Тем временем аграриев ДНР с профессиональным праздником поздравил Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин отметил, что благодаря их труду Республика полностью обеспечена хлебом.

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