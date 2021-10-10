Глава ДНР Денис Пушилин: Мы нацелены на рост уровня самообеспечения

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

- Благодаря вашему труду Республика полностью обеспечена хлебом. Мы нацелены на рост уровня самообеспечения и по другим позициям. Для государства эти задачи продолжают оставаться наиболее важными – от этого зависит продовольственная безопасность, - сказал Пушилин.

Денис Владимирович уверен, что вместе придут к стабильному и устойчивому развитию АПК.

- И это не просто слова, а самая ближайшая перспектива, - подчеркнул Глава ДНР. - Спасибо вам за любовь к земле, преданность своему такому важному и нужному делу. Пусть задуманное получается, а результат превосходит ожидания».

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