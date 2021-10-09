Московская художница Татьяна Глущенко на авторской выставке в Донецке рассказала, как создаются современные мультфильмы

«Ночная сказка» побывала на двух десятках анимационных фестивалей. Фото: кадр мультфильма

Талантливый человек талантлив во всем. Это выражение как нельзя лучше подходит московской художнице Татьяне Глущенко. «КП» расспросила Татьяну о ее работе в «Союзмультфильме».

- Как относитесь к современным мультфильмам и к тем, что были раньше?

- Я люблю мультфильмы. И те, что были раньше, и современные. Разница в способе их производства огромна, но на самом деле она не так уж и важна. Ведь новые технологии – это просто инструмент. А в основе всего все равно человек, творец. Не важно, когда создано творение, важно – какую историю оно рассказывает.

- Долго ли вы работали на киностудии «Союзмультфильм»? Как делают мультфильмы? Что самое трудное, а что самое интересное?

- Не очень долго, около года. Сейчас есть технологии и программы, с помощью которых мультфильмы может делать даже один человек, сидя дома. Но вообще-то создание мультфильмов - это чаще всего коллективное творчество. Для этого необязательно всем трудиться в одном месте. Все большие проекты делают люди из разных стран, обмениваются информацией по интернету.

«Ночная сказка» побывала на двух десятках анимационных фестивалей. Фото: кадр мультфильма

В нашем проекте основная работа делалась тоже не в студии. Аниматоры и композитор нашего фильма живут в других городах. На студии «Союзмультфильм» происходил финальный монтаж, потому что для него нужны большие вычислительные мощности. Ну и, конечно, на студии происходит художественный совет, который принимает готовый проект. После его замечаний нам пришлось кое-что переделывать.

Самое трудное было убедить нашего креативного продюсера Машу Алдашина (который сам очень известный мультипликатор), что мы не хотим делать «компьютерный» мультфильм, что акварель сделанная в фотошопе - совсем не та акварель, что на бумаге. Самое интересное - это когда твои персонажи оживают. Когда аниматоры прислали мне первый маленький кусочек, где кошка играет с новогодним шариком, я в восторге прыгала как ребенок, показывала всем и кричала: «Смотрите, она живая!»

- Какой была ваша функция на киностудии? Какие мультфильмы создали? В чем их уникальность?

- Я была художником-постановщиком. В мою задачу входило придумать, как выглядят персонажи, их окружение и нарисовать это все – начиная с эскизов и заканчивая титрами.

Целый год мы создавали один маленький авторский мультфильм «Ночная сказка» про бездомную кошку. Он длится всего 6 минут.

Режиссер Мария Степанова увидела мои работы в интернете и очень захотела сделать акварельный 2D мультфильм, такой, как раньше. В технике «перекладка». В такой технике сделан знаменитый мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Только все перекладки теперь происходят не вручную на световом столе, а на компьютере в фотошопе и специальных программах. Для того, чтобы мультфильм был живым, а не компьютерным, я рисовала все фоны и детали персонажей акварелью на бумаге. После чего сканировала и отправляла аниматорам, которые собирали и оживляли персонажей. И корректировала вместе с режиссером готовые кусочки: где-то меняла фон, где-то детали. Это очень трудоемко, но результат того стоил - наша «Ночная сказка» объездила весь мир и побывала на двух десятках анимационных фестивалей! В 2020 году на фестивале «8 женщин» в Москве «Ночная сказка» стала Лучшим анимационным фильмом. А на фестивале «Ноль Плюс» в Тюмени получила Приз имени Ершова. Мультфильм можно посмотреть здесь.

После этого мы сделали с той же командой еще один короткометражный мультфильм «Выставка», для анимационного альманаха студии «Мастер-фильм», но пока его нет в общем доступе.

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