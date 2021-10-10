ВСУ обстреляли Золотое-5, Калиново и Молодежное в ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Пять раз за сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и поселка Молодежное, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что киевские силовики вели огонь по населенным пунктам из различного вооружения.

- Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и автоматических станковых гранатометов АГС-1.

Тем временем в результате украинского обстрела в Донецке ранен мирный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоп ковид: Из-за эпидемии коронавируса в ЛНР закрыли пункт пропуска с Украиной до 10 ноября

Власти намерены предотвратить дальнейший ввоз и распространение инфекции внутри Республики (подробнее)