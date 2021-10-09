В пятницу линию соприкосновения под Донецком пересекли около 500 человек

На пропускном пункте «Еленовка» под Донецком организован гуманитарный коридор, он работает по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Таможенники Донецкой Народной Республики возобновляли пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» под Донецком в пятницу. Линию разграничения в этот день пересекли почти 500 человек. Такие данные сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

По данным ведомства, в сторону Донецка проехали 312 жителей и 61 автомобиль, а 178 человек и 39 машин направились в направлении Украины.

Напомним, на пропускном пункте «Еленовка» под Донецком организован гуманитарный коридор, являющийся на сегодняшний день единственным связующим путем между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Украине территорией. Пункт пропуска работает дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Для выезда из ДНР гражданам необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда обратно - разрешение Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения ковида.

Совсем недавно стало известно, что на КПВВ «Еленовка» под Донецком теперь можно бесплатно сдать тест на ковид. Такая возможность стала доступна для граждан, въезжающих в ДНР со стороны Украины.

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