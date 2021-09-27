Как изменился порядок въезда и выезда из ДНР после введения ограничений из-за COVID-19

Жители ДНР могут ездить на Украину и обратно через КПВВ «Еленовка» - при утверждении в списке Штаба Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

24 сентября Глава ДНР Денис Пушилин своим указом №297 ввел изменения в режим повышенной готовности. Это вызвано обострением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно медики фиксируют более полутысячи новых заболевших COVID-19 и около трехсот больных пневмонией. Документ помимо других вопросов вносит изменения и в порядок въезда и выезда из ДНР.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Въезд на территорию ДНР с территории Российской Федерации запрещен лицам, не имеющих регистрации на территории ДНР или ЛНР. Или адресной справки или удостоверения на постоянное проживание (УПП) в ДНР и ЛНР.

Исключением являются граждане Российской Федерации, прибывающие из России. Причем в указе в отношении россиян нет никаких ограничений. Раньше разрешался проезд только близким родственникам жителей ДНР.

Также при наличии вынуждающих обстоятельств у граждан, решение об их въезде на территорию ДНР принимается Межведомственным оперативным штабом.

Выезд за пределы территории ДНР разрешен на территорию ЛНР и Российской Федерации.

Выехать на территорию Украины можно через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» при следующих условиях:

- при наличии прописки на территории ДНР (или адресной справки) — при условии согласования выезда Штабом;

- при наличии прописки на территории Украины — при условии обязательного подписания уведомления о невозможности возвращения на территорию ДНР до улучшения эпидситуации (при наличии вынуждающих обстоятельств у граждан, решение об их въезде на территорию ДНР принимается Штабом).

Въехать на территорию ДНР из Украины можно только при наличии прописки на территории Республики по спискам, утвержденным Штабом. Исключением являются лица, которые не имеют прописки в Республике и направляются в ДНР в целях участия в Гуманитарной программе по воссоединению народов Донбасса и русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств.

Очень важный момент: теперь жители ДНР могут ездить на Украину и обратно через КПВВ «Еленовка» - при утверждении в списке Штаба.

И СНОВА САМОИЗОЛЯЦИЯ

Люди, которые приехали на территорию ДНР, при появлении первых респираторных симптомов должны обратиться за медицинской помощью на дому и соблюдать самоизоляцию по месту проживания (пребывания).

А вот для прибывших с территории государств с неблагополучной эпидемической ситуацией (а также тех, кто с ними проживает) предусмотрена обязательная самоизоляция по месту проживания (пребывания) на срок 14 дней со дня прибытия.

Перечень стран с неблагоприятной ситуацией утверждает Штаб по представлению Минздрава. На сегодняшний день на сайте Минздрава Украина указана как «неблагополучная» страна. России в этом списке нет. Поэтому при въезде из РФ на самоизоляцию уходить не надо, если вы здоровы.

Жители, которые контактировали с больными COVID-19 или с людьми с подозрением на COVID-19 , также должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию с момента последнего контакта.

Также Указом рекомендуется гражданам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заявку на въезд и выезд из Республики нужно подавать дистанционно

С 24 сентября в связи режимом повышенной готовности все обращения в Штаб и «Здоровое движение» переведены в дистанционный режим.

Напоминаем контакты для подачи заявок на въезд в ДНР и выезд:

Телефон с мобильного «Феникс» — 45045, со стационарного — 062-284-50-45 (из Украины через Viber out), номер телефона МТС: +38 095-556-13-99 (сложно дозвониться)

Информация о подаче заявки http://mnenie.oddr.info/zdorovoedvizhenie/

Адрес электронной почты: zdorovoedvizhenie@oddr.info

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению коронавируса: @ShtabDNR_bot

Заявка рассматривается Штабом в срок от 15 до 30 календарных дней (в экстренных случаях – быстрее).

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