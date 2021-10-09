Мэр Донецка призвал горожан выйти на субботник

В этом месяце в столице ДНР запланировали провести два общегородских субботника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу два общегородских субботника запланировано провести в Донецке в этом месяце. Определены и даты - это 9-е и 23-е октября. Всех желающих приглашают присоединиться к наведению порядка в городе. С таким заявлением выступил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- С целью благоустройства, наведения чистоты и порядка во всех районах Донецка пройдут два общегородских субботника - 9-го и 23-го октября, - сообщил мэр.

По уверению градоначальника, при наведении порядка в городе будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

- Вход свободный, - не без иронии отмечает Алексей Кулемзин.

Тем временем сообщается, что парк имени Щербакова в Донецке приобрел шесть новых современных катамаранов «Медуза», на которых уже с начала следующего сезона смогут кататься жители и гости столицы. Кроме того, здесь завершают работы по возведению нового колеса обозрения. Уже смонтирована металлическая конструкция и началась установка кабинок. Специалисты рассчитывают завершить все необходимые работы до конца года.

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