95-летие заповедника «Хомутовская степь - Меотида»: Санкт-Петербург поможет развивать донбасскую жемчужину

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке на научно-практической конференции «Стратегия и тактика заповедного дела в промышленных регионах» член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров пообещал содействия в развитии заповедника «Хомутовская степь».

- Я покажу специалистам фильм о заповеднике сначала в Санкт-Петербурге, потом в других городах. Донбасс и Ленинград, несмотря на свою удаленность, имеют очень много общего. Я считаю, что мы должны совместными усилиями развивать, приумножать и сохранять природоохранные заповедники, тем более такого общемирового значения, как «Хомутовская степь», - сообщил Герман Владимиров.

Также он рассказал, что в дальнейшем будет разработана программа по совместному развитию заповедника.

Двухдневная научно-практическая конференция проходит в Донецке по случаю 95-летия «Хомутовской степи».

«Хомутовская степь - Меотида» находится в Новоазовском и Тельмановском районах. Флора заповедника насчитывает более 600 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Там обитают десятки видов млекопитающих, земноводных, рыб, пресмыкающихся, сотни видов птиц и более 1500 видов насекомых.

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