Колесо обозрения в донецком парке Щербакова уже в декабре примет первых посетителей

Часть кабинок полностью застеклены, они с отоплением и кондиционированием. Фото: ДАН

В донецком парке Щербакова завершаются работы по возведению нового колеса обозрения. Уже смонтирована металлическая конструкция и началась установка кабинок. Об этом сегодня журналистам сообщил директор парка Вячеслав Лаврушко.

- Следующий этап – установка 18 пассажирских кабинок, на 72 человека. Мы рассчитываем завершить все необходимые работы до конца года, - сказал Лаврушко.

Впрочем, гонка за сроками здесь не нужна. Ведь главное - обеспечить безопасность. Специалистам еще предстоит провести пуско-наладочные работы и проверку. Но есть надежда, что аттракцион примет первых посетителей уже в декабре. Оказывается, колесо может работать и в зимнее время - при температуре до минус 15 градусов. В нем есть несколько полностью застекленных кабинок с отоплением и кондиционированием. Есть кабина для людей с ограниченными физическими возможностями.

Диаметр нового колеса 28,3 метра, а высота - 31,5. У старого аттракциона параметры были 24 на 27 метров.

Напомним, что новое колесо обозрения Донецк получил в качестве благотворительной помощи от Ямало-Ненецкого округа России.

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