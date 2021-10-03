В ДНР ввели в обращение «живую» марку

Рушан Айгестов показал новую для жителей Республики марку и конверт Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На предприятии «Почта Донбасса» «Комсомолке» рассказали, что к созданию марки, на которой оживает картинка, шли не один год. Она, как и другие художественные почтовые марки, сделана из бумаги. Но при этом на ней есть QR-код, благодаря чему с помощью смартфона все желающие в любой точке планеты могут почерпнуть видео-информацию, в частности, о международном фестивале фантастики «Звезды над Донбассом», который проходит в Донецке третий раз.

- AR-марка (augmented reality - дополненная реальность) в ДНР выпущена впервые. Чтобы увидеть дополненную реальность марки, нужно пройти по ссылке QR-кода и скачать необходимые для операционных систем Android и iOS файлы, запустить приложение AR и навести его на фото, - сообщил начальник отдела филателии ГУП «Почта Донбасса» Рушан Айгестов.

QR-код превратил марку в визитку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Марка «Международный фестиваль фантастики. Звезды над Донбассом» выполнена в форме кометы. На ней - изображения терриконов и шахтного ствола на фоне ночного звездного неба, а также сам логотип фестиваля. Марку выпустили тиражом 8000 экземпляров, ее стоимость - 34 рубля.

«Почта Донбасса» посвятила фестивалю фантастики также и конверт. На нем на фоне звездного неба размещены три стопки книг писателей-фантастов. Тираж конверта 1000 экземпляров, его стоимость - 26 рублей.

- В прошлом году в Республике была впервые выпущена почтовая карточка с кюар-кодом, а вот теперь введена в обращение первая республиканская марка с дополненной реальностью, - рассказал Рушан Айгестов.

Как сообщала «КП», ранее «Почта Донбасса» ввела новую технология оплаты услуг почтовой связи - электронную марку. Она наносится на почтовое отправление и подтверждает оплату услуг почтовой связи. Это своего рода современная альтернатива традиционной почтовой марке. Электронная марка представляет собой QR-код, который содержит всю необходимую информацию о почтовом отправлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица: «Впервые за долгие годы на Западе меня стали спрашивать о ситуации в Донбассе»

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» музыкант рассказала, почему отказалась от высокооплачиваемого выступления в Европе и приехала в Донецк (подробнее)