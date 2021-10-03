Всемирно известная пианистка Валентина Лисица: «Впервые за долгие годы на Западе меня стали спрашивать о ситуации в Донбассе»

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Впервые Валентина Лисица приехала в Донецк в 2015 году. Для жителей Донбасса ее визит означал нечто большее, чем просто концерт классической музыки. Пианистка выступила под открытым небом в парке имени Ленинского комсомола. Незадолго до начала концерта на заднем фоне слышались звуки войны - разрывы снарядов в Киевском районе столицы, но как только зазвучала музыка, наступило ощущение мира и гармонии.

Подписалась в сети «НедоУкраинкой»

На несколько часов зрители перенеслись в мирное пространство, насладились чем-то особенным, а после поклона Лисицы публика никак не умолкала, крича в знак благодарности: «Спасибо!» Почему-то кажется, что сама Лисица в тот момент не понимала, насколько значимо ее выступление в городе, который живет в постоянном страхе.

Немалозначимым был тот факт, что пианистка приехала в Донецк на взлете своей карьеры. Она рисковала всем - будущими гастролями, финансами, жизнью. Но несмотря на все, решила дойти до конца и не побоялась высказать свою гражданскую позицию.

В своем аккаунте в социальной сети Валентина Лисица высказывала свое мнение касательно ситуации в Донбассе. Пианистка подписывала себя, как «НедоУкраинка». Она назвала так свою страницу после слов украинского премьер-министра Арсения Яценюка о русскоязычных жителях Донбасса, которых он назвал «недолюдьми». В ответ на поддержу Республик пианистка получила злобную реакцию. Позиция Лисицы стала «причиной» ее исключения из симфонического оркестра Торонто в Канаде.

За все время войны в Донбассе Валентина приезжала в Донецк пять раз. Крайний визит пианистки состоялся в июле этого года. Никто из дончан и подумать не мог, что спустя два месяца она снова приедет в Республику с сольным концертом.

- Я воспринимаю этот приезд не как отдельный, а как продолжение прошлого, потому что осталось чувство недосказанности. В июне из-за ограничений по визе мне пришлось сократить программу. Не было сольного концерта, не получилось выступить в филармонии. Тогда я пообещала, что мы прощаемся ненадолго, - говорит Валентина Евгеньевна. - Донецк - один из этапов мировых гастролей. Я начала этот сезон буквально пару недель назад в Сеуле - в Корее. Играла эту же программу в Венеции. Сейчас я в Донецке, а после этого отправлюсь в Англию, Болгарию, Германию и в турне по Италии.

«Я не американка»

- Из-за Вашего гражданства здесь Вас часто называют американской пианисткой. Наверняка на Западе Вас называют русским музыкантом. Что Вам ближе? Как себя позиционирует русский музыкант с американским гражданством, который родился в Киеве?

- Я русская пианистка. Выросла на русской школе фортепианного искусства и несу русскую культуру. Я не американка, когда играю - нет никакого американского акцента (улыбается). Рахманинов имел американское гражданство, но он был и оставался русским. Если бы он немного еще прожил, то получил бы российское гражданство и вернулся домой.

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Для дончан вы стали своей. А какие ощущения испытываете сами, когда приезжаете в Республику? Есть любимые места в городе?

- Часто гуляю по городу, особенно когда приезжаю сюда с сыном. Сейчас не было возможности приехать вместе. В прошлые разы мы ходили по центральной улице. Он любитель животных, поэтому мы кормим птичек, кошечек. Путешествуем свободно, без всякого плана. Когда ходишь по городу, поражаешься тому, что даже в войну жизнь продолжается.

- Как Ваши менеджеры относятся к поездкам в Донбасс или Крым накануне Ваших выступлений в Европе?

- Сейчас была тяжелая ситуация, потому что долгое время не было концертов. Незадолго до того, как я поехала в Крым и в Донецк, менеджер написала, что меня ждут на крупнейшем фестивале в Германии. Но я подумала: как я могу туда поехать, когда пообещала быть здесь, я же всех подведу. Но выбор был очевиден - я тут.

- Сколько стоят билеты на Ваши концерты в Европе?

- По-разному. В Германии свыше 100 евро.

- При этом концерты в Донецке зачастую проходят под открытым небом и не приносят Вам заработок. А если это и зал филармонии, то стоимость билетов все равно раз в тридцать дешевле.

- Это концерты для души. Здесь о заработке речи не идет. Я могла поехать в Румынию и Германию и заработать там 20 тысяч евро. Но это мой выбор. По простой причине - я дала слово.

ПОЗИЦИЯ

От выступлений в Канаде и Голландии отказываюсь

Пианистка рассказала, почему не будет выступать в этих странах.

- В начале конфликта в Донбассе Вас исключили из симфонического оркестра Торонто из-за позиции по Донбассу. Спустя годы перед Вами открылись двери. Но осадок остался?

- Там было много развитий событий. Самое интересное, что менеджера оркестра уволили. Разразился большой скандал. Это освещалось в прессе. Мнения в оркестре разделились. Я была неопытным человеком и не знала, что говорить. С тех пор я отказываюсь от предложений из Канады, потому что мне неприятно переживать это еще раз. Я поставила крест на выступлениях в этой стране.

Также никогда не поеду выступать в Голландию. Там была одесситка из Канады, которая написала жалобу, мол, я радовалась, когда разбился малазийский «Боинг» в Донбассе. На следующий день все газеты вышли с заголовками, что я «радовалась смертям голландских детей». На меня посыпались пожелания смерти. Это была заранее спланированная акция. Когда люди писали мне в личные сообщения, сбрасывала им свои публикации и объясняла, что это все неправда, это спланированная акция против меня. Они все понимали. Но я ведь не могла объяснить это всей Голландии. Пресса изменила сознание людей.

Кстати, сейчас мне приходится давать немало интервью по всему миру, и я замечаю такую тенденцию - везде, где бы я ни играла, всегда у меня спрашивают о ситуации в Донбассе. Это что-то новое, раньше писать об этом на Западе, в Европе, видимо, не разрешали. Для меня это важная веха. Музыка - еще одно оружие информационного фронта.

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Привилась двумя вакцинами. Музыкант прошла вакцинацию в России, а уже затем в Италии.

- Вы уже делали прививку от коронавируса?

- У меня их три. В Москве я вакцинировалась «Спутником Лайт». А спустя время сделала две прививки вакциной «Модерна». Первую прививку я сделала по возвращению в Италию прямо в аэропорту. Там был открыт специальный центр под названием «Привейся и лети». В следующий раз я решила сделать второй укол, но врачи увидели, что у меня чемодан с биркой, и сказали, что не могут меня привить, так как после возвращения в страну я должна уйти на карантин. Я ответила: «Ну, зачем? У меня уже вакцина «Спутник» есть, первая доза «Модерны». Надо ведь и вторую. Они с удивлением спросили: «Спутник?» А почему Вы не сказали в первый раз, что прививались «Спутником?» Я ответила, что в анкете нет вопроса об этом. У них была паника. Они начали звонить в институт. В итоге ответили, что не могут сделать мне вторую прививку, потому что не знают последствий. Они отказались. Я поехала в другой центр без чемодана и держала рот на замке, там меня и привили. После вакцинации «Спутником» и первой дозой «Модерны» я сдавала тест на антитела - показатель был высокий.

- После выступления в Донецке Вы поедете в Болгарию, Италию, Германию… Концерты чуть ли не через день. Не требуют уходить на самоизоляцию?

- Я уже знаю, что это такое. Мне надо приехать в Болгарию, но там говорят, что из России нельзя, а можно из Италии. Ну, хорошо. Поеду в Италию, а оттуда уже в Болгарию. Для Европы Украина находится в «зеленой зоне» по коронавирусу, а Россия - в «красной». Возвращаясь в страну из «красной» зоны, нужно отправляться на самоизоляцию. По приезду мне дадут заполнить бланк, в котором есть пункт, где нужно записать, в каких местах ты был за последние 14 дней. Я напишу: Севастополь, Симферополь, Ялта, Донецк. Вы поняли, к чему я.

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