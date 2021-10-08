В Луганске завершили ремонт поврежденного украинскими диверсантами газопровода

На поврежденном участке ремонтники установили запорную арматуру. Фото: ГП «Луганскгаз»

В Луганске завершился комплексный ремонт газопровода, поврежденного в результате украинской диверсии 15 февраля. На аварийном участке ремонтники установили запорную арматуру. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

- Специалисты демонтировали временный участок трубы и установили новую задвижку диаметром 400 миллиметров, - рассказали там.

Уточняется, что в ремонтных работах участвовали около десяти сотрудников и спецтехника.

Напомним, ночью 15 февраля на газораспределительном узле города Луганск произошел взрыв, за которым последовал пожар. Высота пламени достигала двадцати метров, говорят очевидцы. На месте взрыва аварийщики установили временный участок трубы, что позволило оперативно вернуть газ потребителям. Однако капитальный ремонт пришлось на время отложить.

- Из-за сильных морозов мы не хотели надолго оставлять население без газа. Сейчас нам удалось завершить комплексное восстановление на данном участке, - рассказал начальник службы эксплуатации газопроводов Луганского участка ГП «Луганскгаз» Роман Павленко.

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