МГБ ЛНР классифицировало взрыв газопровода в Луганске как диверсию

Правоохранители Республики возбудили уголовное дело. Фото: МЧС ЛНР

В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что правоохранители ЛНР квалифицировали взрыв на газораспределительном узле в Луганске как диверсию.

- Факт взрыва газопровода квалифицирован как «Диверсия» согласно части 1 статьи 342 Уголовного кодекса ЛНР. Возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР.

Преступление совершено неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности ЛНР, - сказали в мингосбезопасности Республики.

Напомним, что около полуночи 15 февраля на газораспределительном узле Луганска произошел взрыв. Начался пожар. Пламя достигало 20-метровой высоты. Спасатели через полтора часа ликвидировали возгорание. К полудню 16 февраля сотрудники «Луганскгаза» восстановили поврежденный газопровод.

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