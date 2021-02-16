В Луганске завершили ремонт газопровода, который был поврежден в результате взрыва

Взрыв произошел около полуночи 15 февраля. Фото: МЧС ЛНР

Ближе к полуночи 15 февраля в ЛНР произошел взрыв неустановленного происхождения на газораспределительном узле. После этого начался сильный пожар. Об этом сообщили в МЧС Республики.

Высота пламени достигала 20 метров. Фото: МЧС ЛНР

В спасательном ведомстве отметили, что высота пламени достигали двадцати метров. В результате срабатывания систем защиты был обесточен ряд объектов в районе происшествия. Жертв и пострадавших нет. На место сразу же прибыли спасатели, ликвидацией последствий руководил лично министр ведомства Евгений Кацавалов. Территорию оцепили правоохранители. Спустя полтора часа пожар на газораспределительном узле был ликвидирован.

- Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной полтора метра и начат монтаж нового участка, - сообщили сотрудники «Луганскгаза».

Спасатели боролись с пламенем полтора часа. Фото: МЧС ЛНР

Уже утром все сварочные работы на аварийном участке газопровода были завершены. После проведения контрольной проверки и диагностики подача природного газа через отремонтированный участок возобновилась.

- Специалисты Луганского участка приступили к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов села Веселенькое, - сообщили на предприятии.

Напомним, что 15 января вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметров «Лутугино-Хрящеватое». Больше 10 тысяч жителей остались без газа и тепла. В правоохранительных органах ЛНР назвали произошедшее диверсией со стороны Украины.

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