В Донецке на шахте имени Скочинского произошла авария

На шахте имени Скочинского добыча угля ведется на больших глубинах, она является аварийно опасной. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 6 октября, около 9 часов утра произошла остановка вентилятора западного ствола на донецкой шахте имени А.А. Скочинского. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Рабочих оповестили об аварии и вывели на свежую струю воздуха. В 10:30 вентилятор был запущен, на текущий момент ведутся аварийные работы.

Информации о пострадавших не поступало, - отметил Кулемзин.

Напомним, что сейчас продолжается тушение пожара на другой крупной шахте Донецка – имени Засядько. Сегодня утром там было найдено тело горняка, пропавшего 13 дней назад.

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