В центральном парке Донецка появились новые катамараны

Парк Щербакова - излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы. Фото: администрация города Донецка

Парк культуры и отдыха имени Щербакова в Донецке пополнил свою коллекцию плавательных средств. Для дончан и гостей города закупили 6 новых «плавучих велосипедов» - катамаранов. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Парк имени Щербакова приобрел шесть новых современных катамаранов «Медуза», на которых уже с начала следующего сезона смогут кататься жители и гости столицы, - рассказал мэр.

Руководитель администрации города также уточнил, что приобретенные плавсредства были изготовлены в российском городе Саратов. Оттуда их и привезли.

Напомним, что в парке имени Щербакова в Донецке завершаются работы по возведению нового колеса обозрения. Уже смонтирована металлическая конструкция и началась установка кабинок. Специалисты рассчитывают завершить все необходимые работы до конца года.

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