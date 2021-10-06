Студенты Луганска создали мультики на русские пословицы из сборника Даля

Сборник «Пословицы русского народа» Владимира Даля вдохновил студентов на творчество. Фото: ЛГАКИ

Студенты кафедры художественной анимации Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского создали анимированные видеоролики, в которых обыгрываются пословицы и поговорки из сборника Владимира Даля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Копилка народной мудрости – сборник «Пословицы русского народа» Владимира Даля – вдохновила студентов на творчество. Пословицы и поговорки анимировали мультипликаторы-второкурсники и их преподаватель Виктория Гашин, – говорится в сообщении.

Видеоролики с анимированными пословицами и поговорками можно посмотреть в группе академии в социальной сети.

Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Владимира Даля. Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель Толкового словаря живого великорусского языка. Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели в обращение «живую» марку

Марка с технологией дополненной реальности в Республике выпущена впервые (подробнее)