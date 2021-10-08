Украина предоставила ДНР гарантии безопасности для ремонта трансформаторной подстанции в Коминтерново

Из-за неработающего трансформатора обесточенной остается большая часть поселка. Фото: Минуглеэнерго ДНР

Целый месяц понадобился представителям ДНР для того, чтобы добиться от Киева гарантий безопасности по ремонту трансформаторной подстанции в селе Коминтерново в Новоазовском районе. Четыре раза они направляли аварийные запросы украинской стороне с пометкой «Срочно», но реакции не было. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинская сторона наконец-то предоставила письменные гарантии на соблюдение режима тишины во время проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на поврежденной трансформаторной подстанции сроком на месяц, начиная с 10 октября, - сообщило представительство Республики в СЦКК.

Напомним, 2 сентября в результате попадания молнии в трансформаторную подстанцию № 110 было частично обесточено село Коминтерново в ДНР. Без электроэнергии остались жильцы порядка 70 частных домов. Для ремонта трансформатора работникам РЭС были необходимы гарантии безопасности, но украинская сторона их не предоставляла.

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