Снова со светом: В ДНР восстановили энергоснабжение пострадавших от украинских обстрелов поселков

Энергетики в кратчайшие сроки выполнили огромный комплекс работ. Фото: mintek-dnr.ru

Электроснабжение пострадавших от украинских обстрелов населенных пунктах ДНР полностью восстановлено - жителям поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое и села Васильевка, что вблизи Ясиноватой, вернули свет в дома. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, энергетики провели ремонтные работы в кратчайшие сроки.

- В 10.53 подстанция «Раздольная-35» была введена в работу, запитаны обесточенные потребители поселков Красный партизан и Верхнеторецкое. А через полчаса, в 11.20, специалисты РЭС в сопровождении группы оперативного реагирования восстановили высоковольтную линию 6 кВ, которая питает поселок Васильевку, - рассказали в министерстве.

Кроме того, энергетикам наконец-то удалось запитать поселок Старомихайловку под Донецком. Местные жители остались без света еще 9 сентября - после прицельного обстрела населенного пункта украинскими силовиками. Все это время Киев не согласовывал проведение ремонтных работ.

Устранять последствия массированного огня ВСУ пришлось сразу нескольким аварийным бригадам.

Осколками от снарядов ВСУ были повреждены важные энергетические объекты. Фото: mintek-dnr.ru

- Было восстановлено оборудование по стороне 6 кВ, благодаря чему в 12.15 включили в работу высоковольтную линию «Абакумова - Чекист» и подали напряжение жителям Старомихайловки, - рассказали ремонтники.

Однако все еще не удается запустить оборудование по стороне 35 кВ, поэтому воздухоподающий ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке остается обесточенным.

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