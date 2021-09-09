Обстрелами ВСУ частично обесточена еще одна шахта в Донецке

С шахты эвакуировали всех рабочих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате утреннего обстрела ВСУ Старомихайловки без напряжения остался один из двух вентиляторов главного проветривания шахты имени Челюскинцев, что расположена в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— Порядка 1000 бытовых абонентов Старомихайловки с 7:40 сегодняшнего дня остаются без электроэнергии, также обесточен один из вентиляторов главного проветривания шахты им. Челюскинцев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент аварии в выработках находился 131 рабочий. Из опасной зоны эвакуировали абсолютно всех рабочих. Пострадавших среди них нет.

Вентиляционный ствол шахты Челюскинцев питается электричеством с подстанции 35 кВ «Чекист». При ее осмотре энергетики нашли повреждения – осколками боеприпасов пробиты два радиатора силового трансформатора, деформирована выхлопная труба и посечены изоляторы на трансформаторном портале.

К ремонту подстанции энергетики смогут приступить только после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

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