Денис Пушилин проинспектировал строительство газопровода в Дебальцево и заявил, что темпы газификации в стране будут расти

На строительной площадке глава государства ознакомился с проектом газоснабжения Дебальцево и принял участие в сварке первого стыка газопровода. Фото: сайт Главы ДНР

В Программу социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы заложена реализация и ряда проектов по газификации. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, побывав с рабочим визитом на строительной площадке по укладке газопровода к городу Дебальцево.

- Газом будут обеспечены Дебальцево, еще ряд населенных пунктов, север Углегорска. Это переход на совершенно новый уровень в жизнеобеспечении граждан Республики. Даже несмотря на то, что идет война, мы такие грандиозные проекты не то, что не останавливаем, а даже увеличиваем их темп, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава государства отметил, что крайне важным является качественный переход жителей с угля на газ.

- Это два абсолютно разных состояния комфорта. В этом плане будем двигаться и развиваться, - пообещал Глава ДНР.

Напомним, в Донбассе начались работы по строительству подводящего газопровода к городу Дебальцево. Проект рассчитан на несколько этапов. В этом году перед газовщиками стоит задача проложить около 5 километров трубы. В следующем году при наличии достаточного финансирования газопровод будет достроен.

Читайте также

Донецк созывает большую экологическую конференцию

В ней будут участвовать 70 специалистов из четырех стран (подробнее)