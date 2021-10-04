Донецк созывает большую экологическую конференцию

Хомутовская степь - уникальный заповедник на территории Донбасса. Фото: из личного архива Ольги Фоменко

7 – 8 октября в Донецком ботаническом саду состоится большая научно-практическая конференция, посвященная охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

— Конференция является заключительным событием комплекса торжественных мероприятий, проводимых в рамках празднования юбилея заповедника «Хомутовская степь». Для участия в конференции было подано более 70 заявок от специалистов. Список участников представлен руководителями природных парков и ботанических садов, а также ведущими сотрудниками научных и образовательных учреждений РФ, ДНР, ЛНР и Республики Абхазия, — рассказал Роман Кишкань, председатель государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Эксперты поднимут еще ряд актуальных вопросов о заповедном деле в индустриальных регионах, проблемах управления заповедниками и их значении для социально-экономического развития регионов. Обсудят сохранение биологического разнообразия и формирование экологической культуры у населения.

«Хомутовская степь – Меотида» является уникальным заповедником на территории Донбасса. Его флора насчитывает более 600 видов растений. В том числе некоторые из них уникальны и занесены в Красную книгу. И обитают десятки видов млекопитающих, земноводных, рыб, пресмыкающихся, сотни видов птиц и более 1500 видов насекомых.

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