«Не лают и не кидаются!»: В Донецке пройдет большая выставка собак

Призеры прошлогодней выставки. Фото: ДОСААФ ДНР

В субботу, 16 октября, в Донецке пройдет национальная выставка чистопородных собак. Победители Кубка Донбасса среди четвероногих получат титул кандидатов в чемпионы России.

Ожидается участие в выставке окола сорока собак со всей Республики. Самых разных пород: начиная от маленького йорка и заканчивая огромным терьером.

ДВОРНЯГИ НАРАВНЕ С ОВЧАРКАМИ

- Выставочных собак объединяет то, что они не только красивые и умные, но и воспитанные, - рассказывает «КП» представитель Союза кинологов Донбасса Наталья Калюжная. - Они не лают, не кидаются на незнакомых людей и не убегают от хозяина.

Посетители увидят показательные выступления как породистых собак, так и дворняг, и даже йорка – казалось бы, диванной собачки.

Четвероногие продемонстрируют не только азы дрессировки: команды сидеть, лежать, хождение рядом, но и проявят себя защитниками.

В прошлом году в конкурсе костюмов победила Бельгийская овчарка малинуа инструктора по защите Тараса. Фото: ДОСААФ ДНР

- Они будут защищать от преступников, которых сымитируют инструкторы в специальном обмундировании. У нас есть даже способная беспородная собака, которая будет нападать на «нарушителя» в паре с немецкой овчаркой, - рассказывает Наталья Калюжная.

СОБАК ОДЕВАЮТ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, КИКИМОРУ И ДАЖЕ ГАРРИ ПОТТЕРА

Также в программе выставки – конкурс собачьих нарядов. В прошлые года на четвероногих были костюмы кикиморы, Красной Шапочки, Гарри Поттера. Иногда хозяин и его пес носят одинаковые наряды.

Кубки и медали получают даже юные владельцы собак. Фото: ДОСААФ ДНР

Один из конкурсов, который будет на выставке, - «Ребенок и собака». Дети дошкольного и младшего школьного возраста расскажут о своим любимце и покажут, что умеет их питомец. Никто из ребятишек не останется без приза.

Кинологи делают из собак надежных друзей и защитников. Фото: ДОСААФ ДНР

Выставка традиционно пройдет на территории стоянки парка имени Щербакова напротив стадиона «Шахтер». Начало – в 10.00. Вход свободный.

Такой вот победитель прошлого года. Фото: ДОСААФ ДНР

СПРАВКА «КП»

Национальную выставку собак (Кубок Донбасса) проводит клуб служебного собаководства ДОСААФ ДНР, который является отделением Союза кинологических организаций России (СКОР). Союз кинологов Донбасса состоит из профессиональных кинологов, спортсменов по спорту с собаками и ветеринарных специалистов.

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