В ЛНР рассказали о новых смертельных случаях от COVID-19

Жителей просят избегать мест массового скопления людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики Луганской Народной Республики продолжают регистрировать новые смертельные исходы от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы 27 летальных случаев, - проинформировали там о ситуации за прошедшие сутки.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР зарегистрированы 1476 смертей пациентов, у которых был ранее диагностирован коронавирус. За это время в Республике были подтверждены 13797 случаев заражения жителей COVID-19. Из них 2074 человека все еще болеют, а вот 10247 уже прошли курс лечения и пошли на поправку. Причем 42 человека выписались из больниц только за прошедший день.

Тем временем в ДНР эпидемия коронавируса разрастается. Число больных ковидом неуклонно растет - заражаются около 500 человек в сутки, и власти предсказуемо ввели ограничения на посещение мест массового скопления людей. Школьников отправили на вынужденные каникулы, а студентов - на дистанционный режим обучения. Кром того, в государстве предписано усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

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