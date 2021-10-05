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Общество5 октября 2021 11:17

«Учат детей быть решительными и справедливыми»: Леонид Пасечник поздравил педагогов ЛНР с праздником

По этому случаю он обратился к учителям в социальной сети Twitter
Ирина ДМИТРИЕВА
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил работников образовательной сферы с их профессиональным праздником. По этому случаю он обратился к педагогам Республики со своей страницы в сети микроблогов Twitter.

- Уважаемые учителя, сложно переоценить важность вашей профессии. Подрастающему поколению Республики вы помогаете познавать науки и преподаете жизненные уроки, учите быть решительными и справедливыми. С праздником! Здоровья вам и мира! - написал руководитель страны.

Тем временем в Донецкой Народной Республике учителей поздравил Денис Пушилин. Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день образование играет ведущую роль в интеграционных процессах с Российской Федерацией. А еще поблагодарил педагогов за профессионализм, благодаря которому они справились с поставленными вызовами в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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