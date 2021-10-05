Денис Пушилин: Образование играет ведущую роль в интеграционных процессах с РФ

Денис Пушилин разместил поздравление учителям на своем официальном сайте. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников сферы образования с их профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день образование играет ведущую роль в интеграционных процессах с Российской Федерацией.

- Благодаря вам в прошлом учебном году наши выпускники успешно подготовились и сдали Единый государственный экзамен на территории Республики. Благодаря вам идет процесс получения государственной аккредитации нашими школами, а дети участвуют в серьезных российских конкурсах и занимают в них призовые места, - отметил он.

Кроме того, Денис Пушилин поблагодарил педагогов за профессионализм, благодаря которому они справились с поставленными вызовами в период угрозы распространения коронавируса.

- В любых условиях вы упорно работаете для того, чтобы наши дети получали достойное образование. Вы расширяете горизонты возможностей и мечтаний юных жителей Республики. Счастья вам, здоровья, мира! - пожелал он.

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